匯控（００００５）倫敦續回購１０﹒８萬股，涉資５３６萬元

《經濟通通訊社７日專訊》匯控（００００５）公布，昨日再通過向摩根士丹利購入約

１０﹒８４萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒６４９５至４﹒７２５０英鎊，總值約

５０﹒７９萬英鎊（約５３５﹒９９萬港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。

匯控已在倫敦連續５０個交易日回購股份，合共約１﹒２５億股。（ｍｈ）



