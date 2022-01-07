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07/01/2022 08:18

匯控（００００５）倫敦續回購１０﹒８萬股，涉資５３６萬元

　　《經濟通通訊社７日專訊》匯控（００００５）公布，昨日再通過向摩根士丹利購入約
１０﹒８４萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒６４９５至４﹒７２５０英鎊，總值約
５０﹒７９萬英鎊（約５３５﹒９９萬港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。
　　匯控已在倫敦連續５０個交易日回購股份，合共約１﹒２５億股。（ｍｈ）
　

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