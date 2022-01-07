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即市新聞

07/01/2022 09:05

《專家之言－麥嘉嘉》企業盈利改善有利股市，利率上行對債價不利

　　《專家之言》聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）紀要指出，美國勞動力市場非常緊張，暗
示可能要提前加息，投資者預測有近７０％機會在３月就加息。我們預料在經濟持續復甦及市場
重啟進程下，企業盈利改善料將延續，為股票市場提供有利的環境。至於債券市場方面，隨著聯
儲局最快今年下半年進入加息周期，利率上行預期將對債價不利。因此，我們的資產配置策略以
重股票多於債券為主調。

＊通脹或維持較高水平，亞洲高收益債仍具投資價值＊
　
　　通脹不再是短暫性，市場普遍接受通脹比預期更為持久。聯儲局亦開始承認這一點。我們預
料，隨著供應鏈瓶頸問題未能於短期內解決，人工及原材料成本上升，通脹或於未來維持較高水
平。股票及黃金等對沖通脹的資產值得關注。　
　　雖然我們偏向看好股票多於債券，但亞洲高收益債仍然具投資價值。從息差角度看，亞洲高
收益債現水平已反映市場負面因素，尤其是去年發生的內房債違約事件。在內地政府整頓中國房
地產行業後，我們認為目前違約風險屬可控。調控政策亦逐漸有鬆綁跡象。投資者不妨留意基本
面健康及具備良好信貸狀況的內地發展商。

＊美股估值高值博率低，歐洲股市吸引Ａ股風險可控＊
　
　　股票市場方面，由於美股估值已處於極高水平，標指及納指２０２２年預測市盈率分別高達
２３倍及３４倍，現水平值博率低。另一方面，我們預期美股今年盈利增長或不及去年，因此難
以支撐高昂估值。當市場確定進入加息周期，美股或面對壓力。不過，我們仍然建議優先考慮具
盈利增長動力的科技及醫療護理股份。
　　策略上，歐洲央行相對地維持寬鬆貨幣政策，加上順周期板塊包括金融及工業等佔比較高，
歐洲股市相較吸引。內地方面，預期人民銀行仍然會保持穩中偏鬆貨幣政策，為市場提供足夠流
動性，內地股市下行風險可控。建議投資者關注受惠國策及符合國家發展目標的行業，包括潔淨
能源、人工智能及半導體等。《申萬宏源投資顧問服務部主管　麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人
，並無持有上述股票。）　
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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