大市升逾４００點，受內房三條紅線放寬帶動投資氣氛

《經濟通通訊社７日專訊》世茂集團（００８１３）據報有信託產品違約，消息拖累內房板

塊今早表現疲弱，世茂及同系世茂服務（００８７３）上午一度跌超過一成。惟據內地財聯社引

述消息指，針對陷入流動風險企業項目的承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅線」。消

息利好多隻大型穩建內房股，中海外（００６８８）及潤地（１１０９）由跌轉升，兩股升幅持

續擴大，並為為恒指頭兩位最佳表現藍籌；現中海外（００６８８）升８﹒６％，報２２﹒１元

，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１９﹒９８％；潤地（０１１０９）升６﹒３７％，報

３５﹒９元。

內房「三條紅線」放寬利好消息抵銷世茂負面影響，午後多隻內房股轉升；碧桂園服務

（０６０９８）升２﹒１４％，報４０﹒６元；融創（０１９１８）升２﹒５２％，報

１０﹒５６元；龍湖（００９６０）升１﹒７９％，報３９﹒７元，以現價計，該股暫連升４日

，累計升幅９﹒９７％；世茂系跌幅收窄。

大市投資氣氛整體改善，重磅股有追捧，刺激大市擴大升幅；阿里（０９９８８）升

５﹒４５％，報１２７﹒６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒４４％；美團

（０３６９０）升１﹒７８％，報２０５﹒８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

５﹒４８％；藥明生物（０２２６９）升３﹒７％，報８１﹒２５元；港交所（００３８８）升

３﹒６３％，報４５０﹒８元。

此外，中石油（００８５７）公布去年海外油氣權益產量當量突破１億噸，為中石油連續第

三年上億噸。國際事業公司去年完成貿易量４﹒９億噸，銷售收入逾萬億元，比去年增加逾六成

。消息帶動中石油升６﹒０２％，報３﹒７元。

現時，恒生指數報２３４８９，升４１６點或升１﹒８０％，主板成交９５４﹒７４億元。

國企指數報８２２３，升１５４點或升１﹒９２％。恒生科技指數報５４８９，升９３點或升

１﹒７３％。

即月期指新報２３４９７，升５０５點，高水８點。即月國指期貨報８２２９，升１９７點

，高水５點。即月科指期貨新報５４９５，升１２４點，低水５４點。

上證綜合指數報３５９７，升１１點或升０﹒３３％，成交３９５５﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１４４３３，升３點或升０﹒０２％，成交５５１４﹒７０億元人民幣。





表列十大升幅藍籌股表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海外（００６８８） ２２﹒１０元 升８﹒６０％

潤地（０１１０９） ３５﹒９０元 升６﹒３７％

中石油（００８５７） ３﹒７０元 升６﹒０２％

阿里（０９９８８） １２７﹒６０元 升５﹒４５％

蒙牛（０２３１９） ４５﹒９０元 升５﹒５２％

京東集團（０９６１８） ２６９﹒２０元 升４﹒９１％

阿里健康（００２４１） ６﹒１５元 升４﹒７７％

港交所（００３８８） ４５０﹒８０元 升３﹒６３％

藥明生物（０２２６９） ８１﹒２５元 升３﹒７０％

平保（０２３１８） ６０﹒０５元 升３﹒５３％

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（ｈｃ）

