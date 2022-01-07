【車股死火！】長城全年銷量直逼吉利，專家籲車股缺水短期勿吼

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻７日報道》隨著２０２１年過去，內地車企陸續公布去年全年汽

車銷售數據，最新登場的是吉利汽車（００１７５）及長城汽車（０２３３３），前者銷售表現

強差人意，全年賣出１３２萬輛車，僅達全年目標８７％；長汽則超額達標。數據出爐後，兩隻

車股走勢分歧，吉利全日跌逾２％，長汽則升２％。專家警告，資金加快流出車股，籲有貨者盡

快離場。



＊吉利長城銷量榮辱互見＊



吉利上月汽車銷量１５﹒８８萬輛，按月增長１７％，當中新能源、電氣化汽車銷量為

１﹒９萬輛，按年增長１﹒６２倍，創月度新高。以全年計，總銷量為１３２﹒８萬輛，按年僅

增長１％，與集團全年銷量目標１５３萬輛相差１３％。

吉利去年銷售表現未符合預期，芯片短缺和同業競爭加劇屬主要原因。吉利全年銷量在

２０１８年創新高，達１５０萬輛，但其後數年受累車市周期性調整、疫情、芯片短缺等影響，

銷量節節倒退。在２０１９至２０２１年間，每年銷量維持在１３２至１３６萬輛水平。

即使吉利去年銷量幾乎零增長，管理層仍對今年銷售情況樂觀，訂下全年目標１６５萬輛，

即銷量按年增長２４％，高端品牌領克及新能源汽車將成為增長引擎。去年領克汽車銷量達２２

萬輛，按年增長２６％，首次突破年銷量２０萬輛大關。

過往吉利在新能源車市場的布局落後比亞迪及長汽，一直為人詬病。為了推動電動化轉型，

吉利去年推出高端電動車品牌極氪，首款新車ＺＥＥＫＲ ００１於１０月開始交付，全年交付

量約６０００輛。隨著產能持續提升，銷量亦穩步上升，但規模仍較其他車企小，後續發展仍有

待觀察。

至於長汽上月銷量１６﹒２萬輛，按月增３２﹒５％，其中新能源車銷量按月增３４﹒４％

，至２﹒２萬輛。全年累計銷量按年增１５﹒２％，至１２８﹒１萬輛，超越全年目標１２１萬

輛；新能源車銷量則按年飆近１﹒４倍至１３﹒７萬輛。從全年銷量比較，長汽與吉利的差距逐

步收窄，前者更保持高速增長。由此可見，兩家車企的競爭今年將進入白熱化階段。



＊車股續弱，專家歸咎資金套利＊



兩家車企銷售數據榮辱互見，同樣在股價上反映。吉利早段最多插４﹒９％，低見

１８﹒９２元，創去年五月以來新低，其後跌幅收窄，惟全日仍跌２﹒３１％，收報１９﹒４４

元。長汽最多飆６﹒５８％，惟其後升勢回順，全日升２﹒０６％，收報２４﹒８元。比亞迪

（０１２１１）逆市跌０﹒７２％，收報２４７﹒２元。

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，車股走勢轉差的主因是板塊在去年第三季被過度炒高，在現時大市未明

朗下，資金紛紛從車股套利，導致不少車股股價自１２月起跌跌不休。

潘鐵珊續指，吉利和長汽均自１１月起出現下降軌，近期後者的下跌趨勢更進一步加快。他

相信，即使長汽銷售表現對辦亦未能扭轉股價劣勢，故建議有貨投資者趁反彈先行減持。若無貨

投資者有意中、長線部署汽車股，他首選比亞迪，建議買入價為２２０元。

