《盤後部署》科技內房齊回暖，恒指下周初或可上試２３９００

《經濟通通訊社７日專訊》港股今天稍為回暖，高開２４６點，報２３３１８點。在主要科

技股帶動下造好，恒指逐步上揚，半日收報２３３３７，升２６５點。午後恒指保持升勢，曾升

３１８點。匯豐（００００５）亦重返５０元水平，收報５０﹒１元，升２﹒２％，為恒指貢獻

逾４３點升幅。

隔晚美股中概科技股造好，本港科技股亦高收。阿里巴巴（０９９８８）、騰訊

（００７００）分別升６﹒４５％及１﹒３７％，美團（０３６９０）末段升幅收窄，微升

０﹒８９％，ＡＴＭ全日為恒指貢獻共１３４點升幅。據報部分房企項目併購貸款不再計入「三

條紅線」，消息刺激部分內房股上漲。中海外（００６８８）高見２２﹒５元，收報２２﹒２元

，升９﹒０９％；潤地（０１１０９）揚７﹒２６％，報３６﹒２元，為全日表現首兩佳藍籌。

內房有喜都有悲，世茂（００８１３）據報有信託產品違約，日內挫５﹒４３％，報４﹒７元，

同系的世茂服務（００８７３）收跌６﹒３８％，報４﹒８４元。

恒指最終「升住過終點」，報２３４９３，升４２０點或升１﹒８２％，主板成交

１４７２﹒６６億元。國企指數報８２３１，升１６２點或升２﹒０１％。恒生科技指數報

５５０３，升１０７點或升１﹒９９％。

Ａ股繼續走弱，上證綜合指數報３５７９，跌６點或跌０﹒１８％，成交５０２８﹒９１億

元人民幣。深證成份指數報１４３４３，跌８５點或跌０﹒５９％，成交３２５８﹒９５億元人

民幣。



＊吉利１７﹒１４元可吸納＊



大市方面，總成交額較上日（６日）多１２７﹒５８億元，並錄得１１﹒５４億元資金淨流

入，較上日再多３０﹒３５億。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，上日熊證重貨區為２３６００

至２３６９９，惟相對期指張數減少４９７張，２３６００至２４０９９點相對期貨張數累計更

減少近１３００張。再看日線圖，恒指已升穿２０天線，ＭＡＣＤ牛差距逐步擴闊，技術上出現

「雙底」形態，而熊證重貨區與現水平相當接近，淡友似乎想盡快離場。下周初恒指有機會繼續

向上，下一個阻力位料在２３９００點。

板塊方面，除了電力股之外，汽車股同樣轉弱。比亞迪（０１２１１）及吉利

（００１７５）全日分別跌０﹒７２％及２﹒３１％，報２４７﹒２元及１９﹒４４元。當中，

吉利去年１２月銷量理想，但全年銷量則不達標，股價高開低收。從日線圖看，股價已跌穿保力

加通道底部，更呈一浪低於一浪的形態，下一個關鍵位為去年最低位１７﹒１４元，未有貨可考

慮到此水平時吸納。

個股方面，蘋果晶片設計師遭挖角，舜宇（０２３８２）回吐４﹒７１％，報２２２﹒４元

，為全日表現最差藍籌。從日線圖看，１０天線急速轉下，目前股價已跌穿保力加通道底部，

ＭＡＣＤ熊差距亦不斷擴闊，料短期走勢不太理想。現價來看，若果下周初股價進一步跌穿去年

１１月下旬的反彈低位２１３元水平，就有可能進一步下試２０５元，持貨者需留意２１３元位

置，決定會否止蝕。（ｅｒ）

