【外圍經濟】烏克蘭危機持續，歐洲天然氣一周漲價四成

《經濟通通訊社７日專訊》由於俄羅斯輸送量減至２０１５年以來的最低水平，歐洲天然氣
單位價格周五再度上漲６﹒７％至１０３歐元，一周累積升幅達４０％。俄羅斯經波蘭至德國的
輸氣管已連續停供１８日，經烏克蘭的管道輸送量亦處於低水平。
與此同時，美俄兩國防長舉行電話會談，討論烏克蘭局勢。雙方會後未透露會談結果，但有
五角大廈官員透露，美國仍對局勢感憂慮。（ｊｆ）
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