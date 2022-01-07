【外圍經濟】烏克蘭危機持續，歐洲天然氣一周漲價四成

《經濟通通訊社７日專訊》由於俄羅斯輸送量減至２０１５年以來的最低水平，歐洲天然氣

單位價格周五再度上漲６﹒７％至１０３歐元，一周累積升幅達４０％。俄羅斯經波蘭至德國的

輸氣管已連續停供１８日，經烏克蘭的管道輸送量亦處於低水平。

與此同時，美俄兩國防長舉行電話會談，討論烏克蘭局勢。雙方會後未透露會談結果，但有

五角大廈官員透露，美國仍對局勢感憂慮。（ｊｆ）

