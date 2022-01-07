《台股攻略－黃振宇》台灣疫情升溫，指數失守１８２００點關口

《台股攻略》美股下挫，加上台灣疫情升溫，台股加權指數雖早段升２０點開市，但電子及

傳統產業等板塊隨後受壓，指數一度急挫超過２００點，只有金融板塊及防疫概念股逆勢撐市，

指數最終失守１８２００點關口，收１８１７０點，跌１９８點，成交金額為新台幣３２６８億

元。

電子三雄同步走弱，台積電收新台幣６３４元，跌１﹒６％；鴻海收新台幣１０６﹒５元，

跌０﹒５％；聯發科收新台幣１１００元，跌３﹒１％。其餘電子權值股的日月光投控、國巨、

友達、聯詠、台達電、大立光、欣興及矽力－ＫＹ均跌１％至４％。傳產指標的貨櫃三雄紛紛下

跌，陽明收新台幣１１３﹒５元，跌０﹒９％；長榮收新台幣１４０﹒５元，跌１﹒８％；萬海

收新台幣１８７﹒５元，跌１﹒８％。散裝航運的裕民、慧洋－ＫＹ、四維航、正德、新興、志

信及台航均跌超過２％，只有周二公布２０２１年１２月合併總收入達新台幣３﹒７６億元，年

增６﹒６１％的宅配通漲停。航空雙雄的華航及長榮航分別跌１﹒５％及１﹒１％。鋼鐵板塊的

中鋼收新台幣３４﹒８元，無起跌；高興昌跌３％，第一銅、海光、春源、燁輝、新鋼、佳大及

運錩均跌超過２％。資金追捧金融板塊，台中銀升２％，彰銀、華南金、玉山金、元大金、高雄

銀、聯邦銀及第一保均升超過１％。台灣桃園機場感染ＣＯＶＩＤ－１９群組擴大，引起

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒進入社區，令疫情延燒，相關防疫概念股走強，ＡＢＣ－ＫＹ、恒大、

毛寶、亞諾法及合世漲停，康那香亦逼近漲停，升９﹒３％，瑞基升６﹒１％及美德醫升

５﹒６％及寶齡富錦升５﹒３％。

台股再次受到疫情拖累及美國提前加息等因素影響，現時市場出現恐慌性沽壓，預料利淡因

素尚未解除，建議投資者保留資金，觀望為上。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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