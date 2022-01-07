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即市新聞

07/01/2022 08:56

【虛幣世界】比特幣企穩四萬三附近，Ｌａｙｅｒ　１代幣抽升

　　《經濟通通訊社記者李皆穎７日報道》經歷比特幣大幅下挫後，目前企穩四萬三美元附近，
分析指最近跌幅都與內地加密貨幣用戶有關，早前有內地多個平台公布將會清退用戶，令炒家急
拋比特幣，但隨著比特幣企穩之後，相信相關的拋售壓力已經消退。但市場則關注Ｌａｙｅｒ１
代幣，其中Ｈａｒｍｏｎｙ　（ＯＮＥ）、ｆａｎｔｏｍ　（ＦＴＯＭ）、ｃｏｓｍｏｓ　
（ＡＴＯＭ）　和　ＮＥＡＲ　（ＮＥＡＲ）都錄得升幅度。
　　由於ｓｏｌａｎａ、ｔｅｒｒａ　和　ａｖａｌａｎｃｈｅ　去年取得了令人印象深刻的升
幅，市場繼續投資相關板塊，Ｌａｙｅｒ１擴容方案所關注的點是如何在確保區塊鏈「狀態」在
全網的一致性與最終性的前題下，提升區塊鏈的交易處理速度，並可降低交易的燃料費用，而
Ｌａｙｅｒ１主要是針對以太坊為主。
　　虛擬貨幣價格下跌，據經濟通據數顯示，比特幣現報４２８４０元（美元．下同），跌
０﹒５６％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３３７４﹒１４元，跌０﹒９６％；艾達幣報
１﹒２７元，跌０﹒７０％；瑞波幣報０﹒７７元，跌０﹒９５％。

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