《異動股》科技股造好，阿里高開近半成，美團、京東升４％

《經濟通通訊社７日專訊》科技股開市向好，阿里（０９９８８）現價升４﹒５５％，報

１２６﹒５元，該股成交約２６０萬股，涉資３﹒２９億元，盤中高見１２６﹒５元，最低見

１２６﹒５元；美團（０３６９０）升２﹒８７％，報２０８元；騰訊（００７００）升

１﹒８３％，報４４５元；恒騰網絡（００１３６）無升跌，報２﹒７２元。

隔晚美股三大指數下跌，惟多隻中概股高收。阿里巴巴升４﹒５１％，ＡＤＲ較港股升

２﹒０５％，折合１２３﹒４８港元。此外，京東升５﹒９７％，百度、微博都分別升

４﹒７７％及４﹒６９％。

另外，據內地傳媒引述阿里中國數字商業板塊分管總裁戴珊發出的內部信指，阿里將調整淘

寶架構，在堅持淘寶、天貓雙品牌運營基礎上，新設產業運營及發展、平台策略、用戶運營及發

展等三大中心，並將全面聚焦用戶體驗、客戶價值。

現時，恒生指數報２３３１８，升２４６點或升１﹒０７％，主板成交３４﹒１０億元。國

企指數報８１２８，升６０點或升０﹒７４％。恒生科技指數報５４７０，升７３點或升

１﹒３６％。

即月期指新報２３２４４，升２５２點，低水７５點。即月國指期貨報８１２０，升８８點

，低水９點。即月科指期貨新報５４６７，升９６點，低水３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １２６﹒５元 升４﹒５５％

美團（０３６９０） ２０８元 升２﹒８７％

騰訊（００７００） ４４５元 升１﹒８３％

恒騰網絡（００１３６） ２﹒７２元 無升跌

快手（０１０２４） ６９﹒２５元 升１﹒９１％

小米（０１８１０） １８﹒２２元 升０﹒５５％

京東集團（０９６１８） ２６４﹒６元 升３﹒１２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ３００元 升４﹒６％

微博（０９８９８） ２５８元 升４﹒０３％

網易（０９９９９） １５２﹒１元 升１﹒４％

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（ｅｒ）

