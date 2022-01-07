《異動股》世茂（８１３）急挫逾１５％，低見４﹒０６元創新低

《經濟通通訊社７日專訊》世茂（００８１３）現價跌１５﹒４９％，報４﹒２元，該股成

交約３９５１萬股，涉資１﹒７０億元，盤中高見４﹒８元，最低見４﹒０６元，創上市新低；

世茂服務（００８７３）跌１０﹒０６％，報４﹒６５元。

世茂集團據報有信託產品違約，中誠信託有限責任公司昨日（６日）在其官方網站發布「

２０２０年中誠信託誠頤１１號集合資金信託計劃」臨時公告，宣布該信託實質性違約。消息觸

發世茂股債下跌，世茂境內債「２０世茂Ｇ４」昨日跌１０％，收報５０元，「１９世茂０１」

及「２０世茂Ｇ２」跌逾５％。

世茂回應指，該筆信託是以佛山德茂系「佛山國風濱江」項目作為開發主體，自項目預售以

來，銷售情況良好，但中誠信託因自身前期投資管理不善，不良較多，故無故要求在正常履約的

項目抽貸。

現時，恒生指數報２３２９９，升２２６點或升０﹒９８％，主板成交１３０﹒９９億元。

國企指數報８１４１，升７２點或升０﹒８９％。恒生科技指數報５４８１，升８５點或升

１﹒５８％。

即月期指新報２３２７９，升２８７點，低水２１點。即月國指期貨報８１３９，升１０７

點，低水２點。即月科指期貨新報５４７８，升１０７點，低水４點。

上證綜合指數報３６００，升１４點或升０﹒４０％，成交４８０﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１４４９３，升６３點或升０﹒４４％，成交２８３﹒１９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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世茂（００８１３） ４﹒２元 跌１５﹒４９％

世茂服務（００８７３） ４﹒６５元 跌１０﹒０６％

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（ｅｒ）

