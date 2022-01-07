《異動股》內房及物管股普漲，中海外升幅擴大至７％，碧服倒升

《經濟通通訊社７日專訊》內房及物管股普漲。中海外（００６８８）現價升６﹒６３％，

報２１﹒７元，該股成交約５１２１萬股，涉資１０﹒９２億元，盤中高見２１﹒７５元，最低

見１９﹒９４元；龍湖（００９６０）升１﹒０３％，報３９﹒４元；潤地（０１１０９）升

５﹒３３％，報３５﹒５５元。

物管股同樣造好，碧桂園服務（０６０９８）現倒升０﹒３８％，報３９﹒９元；華潤萬象

（０１２０９）升８﹒３５％，報３５﹒０５元，融創服務（０１５１６）升６﹒８５％，報

７﹒１８元。

據內地《財聯社》引述消息指，針對陷入流動風險企業項目的承債式收購，相關併購貸款不

再計入「三條紅線」。

不過，世茂（００８１３）就跌７﹒６５％，報４﹒５９元；世茂服務（００８７３）就跌

７﹒１６％，報４﹒８元。

世茂集團據報有信託產品違約，中誠信託有限責任公司昨日（６日）在其官方網站發布「

２０２０年中誠信託誠頤１１號集合資金信託計劃」臨時公告，宣布該信託實質性違約。消息觸

發世茂股債下跌，世茂境內債「２０世茂Ｇ４」昨日跌１０％，收報５０元，「１９世茂０１」

及「２０世茂Ｇ２」跌逾５％。世茂回應指，該筆信託是以佛山德茂系「佛山國風濱江」項目作

為開發主體，自項目預售以來，銷售情況良好，但中誠信託因自身前期投資管理不善，不良較多

，故無故要求在正常履約的項目抽貸。

現時，恒生指數報２３３８４，升３１１點或升１﹒３５％，主板成交８２０﹒４５億元。

國企指數報８１８５，升１１６點或升１﹒４４％。恒生科技指數報５４５８，升６２點或升

１﹒１５％。

即月期指新報２３３８０，升３８８點，低水５點。即月國指期貨報８１８９，升１５７點

，高水４點。即月科指期貨新報５４６６，升９５點，高水７點。

上證綜合指數報３６０３，升１７點或升０﹒４９％，成交３４６９﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１４４８１，升５２點或升０﹒３６％，成交２２３３﹒６０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海外（００６８８） ２１﹒７元 升６﹒６３％

世茂（００８１３） ４﹒５９元 跌７﹒６５％

龍湖（００９６０） ３９﹒４元 升１﹒０３％

潤地（０１１０９） ３５﹒５５元 升５﹒３３％

華潤萬象（０１２０９） ３５﹒０５元 升８﹒３５％

融創服務（０１５１６） ７﹒１８元 升６﹒８５％

融創（０１９１８） １０﹒４４元 升１﹒３６％

碧桂園（０２００７） ６﹒９２元 升１﹒３２％

萬科（０２２０２） ２０﹒０５元 升５﹒０８％

中國恒大（０３３３３） １﹒６９元 升２﹒４２％

雅居樂（０３３８３） ３﹒９７元 跌１﹒４９％

奧園（０３８８３） １﹒５１元 升２﹒０３％

碧桂園服務（０６０９８） ３９﹒９元 升０﹒３８％

恒大物業（０６６６６） ２﹒６８元 升１﹒１３％

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（ｅｒ）

