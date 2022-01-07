《午市前瞻》大市高開後收窄，專家料今日守穩２３０００

《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數半日收市報２３３３７，升２６５點或１﹒１５％，主

板成交７４２﹒９７億元。恒生中國企業指數報８１７２，升１０３點或１﹒２８％。恒生科技

指數報５４４０，升４４點或０﹒８２％。



＊李偉傑：下周最樂觀上試２４２００＊



恒指昨日尾盤重上２３０００後，今日以全日最高位開市，隨後升幅收窄。大中華投資策略

研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指最近的反彈浪都受制於廿天線，

但今日仍有較大機會守穩２３０００。之後仍要觀望政策面，科技股能否進一步鬆綁，才能再提

升市場氣氛。近期阿里（０９９８８）主要受外圍帶動，變相利好大市，李偉傑解釋，因近期騰

訊（００７００）受減持風波影響較大，而阿里受消息面影響較小，故股價較可企穩。

李偉傑預期下星期恒指廿天線仍然關鍵，科技股走勢偏強，寄望下周企穩廿天線後，逐步向

上收復，最樂觀可望２４２００。但針對科技股消息瞬息萬變，仍要留意。



＊內房兩極化，新政策有待落實＊



據內地《財聯社》引述消息指，針對陷入流動風險的企業收購，相關併購貸款不再計入「三

條紅線」，刺激「大型穩健」內房股，中海外（００６８８）及潤地（０１１０９）升逾６％，

前者更成為半日最佳表現藍籌。李偉傑指，消息確實帶動相關股份，亦一如他早前預測，內房行

業將向兩極化發展。但消息未落實，始終關乎國策方向，故仍有待深究實際債務如何不計入「三

條紅線」之內。

他指，現時中海外及潤地升得較急，不宜高追，持貨者可先獲利，看好中長線可待回落至十

天線後再行吸納。（ｈｃ）

