【北水炒Ｄ乜】淨買入３９億人幣，買騰訊沽吉利

《經濟通通訊社７日專訊》今日恒指高開２４６點，報２３３１８點。最高升４２４點報

２３４９７點，最低升８９點報２３１６２點。恒指收報２３４９３點，升４２０點或

１﹒８２％。

按額度計算，北水全日淨買入３９億元人民幣，增加９﹒６％。北水淨買入最多的個股依次

是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依

次是吉利汽車（００１７５）、華潤電力（００８３６）、舜宇光學科技（０２３８２）。

主板成交１４７２﹒６６億元增加９﹒５％。其中港股通成交３１４﹒２億元，佔總成交

２１﹒３％。



＊花旗維持騰訊買入，目標７０３元＊



花旗發表研究報告指，參加了騰訊的２０２２年虛擬微信公開課Ｐｒｏ，當中了解了更多有

關小程序、微信及微信支付的發展。儘管在宏觀疲軟和對廣告定向的監管趨嚴的情況下，騰訊無

法避免縮減廣告預算，但該行認為，整體基本面保持不變，尤其是隨著微信功能的不斷增強和內

容生態系統的整合。

花旗指，通過持續投資於產品創新，主動重新定位其投資組合，相信騰訊將在經濟回暖時

穩穩崛起。該行維持「買入」評級，目標價７０３元。

騰訊控股升１﹒３７％報４４３元，北水淨買入７﹒８億元；中國移動升１﹒１２％報

４９﹒７元，北水淨買入３﹒８億元；美團升０﹒８９％報２０４元，北水淨買入３﹒６億元。

吉利汽車跌２﹒３１％報１９﹒４４元，北水淨賣出４億元；華潤電力跌６﹒０２％報

２０﹒３元，北水淨賣出３﹒２億元；舜宇光學科技跌４﹒７１％報２２２﹒４元，北水淨賣出

２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ７﹒８３

中國移動 （００９４１） ３﹒７７

美團 （０３６９０） ３﹒６０

中國中藥 （００５７０） ２﹒５４

中國海外發展 （００６８８） ２﹒５０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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吉利汽車 （００１７５） －３﹒９８

華潤電力 （００８３６） －３﹒１９

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒１２

中國電力 （０２３８０） －１﹒０８

建設銀行 （００９３９） －０﹒４２

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