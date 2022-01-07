《美元走勢－羅明立》美元仍處強勢，未來有機會再挑戰新高

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒９０ １１６﹒０３ １１５﹒７９

歐元╱美元 １﹒１３０１ １﹒１３０２ １﹒１２８９

英鎊╱美元 １﹒３５４３ １﹒３５５２ １﹒３５２８

美元╱瑞郎 ０﹒９２１０ ０﹒９２１７ ０﹒９２０８

美元╱港元 ７﹒８００１ ７﹒８０１７ ７﹒７９８９

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《美元走勢》市場仍在消化聯儲局早前發布的鷹派會議紀要內容。普遍認為，相對於上一輪

收緊政策的周期，這次聯儲局緊縮的節奏可能會快得多，提前在２０２２年就開始縮表，並將首

次加息時間點再提前。而今年有ＦＯＭＣ投票權的聖路易聯儲主席布拉德昨日（６日）的發言亦

支持上述猜測，其表示ＦＯＭＣ可能最早３月的會議上就加息，並在加息不久後就開始縮表。聯

儲局的鷹派立場給美元帶來了較強支撐，基準１０年期美國國債孳息率飆升至１﹒７５％，為去

年１０月以來的最高水平，美元指數亦小幅反彈至９６﹒４０的水平。

雖然聯儲局似乎立場堅定的準備加息並縮表，但新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ對經濟的影響仍

較明顯。昨日公布的美國１２月ＩＳＭ非製造業指數為６２，大幅差於市場預期及前值，而１月

１日當周首次申請失業救濟人數為２０﹒７萬人，增幅亦多於市場預期。歐元區的經濟亦影響明

顯，去年１２月綜合ＰＭＩ終值為５３﹒３，服務業ＰＭＩ終值為５３﹒１，均低於市場預期，

創近一年的新低。目前市場正關注今晚（７日）公布的非農就業數據，普遍認為將增加４５萬就

業人口。若公布的數據大幅低於預期，或許證明新病毒的影響將比預期更大，有機會對聯儲局的

緊縮路徑產生影響。總體而言，美元目前仍處於強勢，未來一段時間有機會再度挑戰新高。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３００ １﹒１１５０ １﹒１３５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３５５０ １﹒３３５０ １﹒３５８０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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