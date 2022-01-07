保監局接管泰加保險，泰加斥保監局故意刁難

《經濟通通訊社７日專訊》保險業監管局今早公布，根據《保險業條例》（第４１章）賦予

的權力，接管泰加保險（０６１６１）事務及資產。保監局表示，接管泰加保險是為了維持市場

穩定和保障投保人的利益，當局將於下午舉行新聞發布會，交代接管泰加保險行動。

泰加保險於周三（５日）開市前停牌，以待刊發一份公司內幕消息公告，公司至今仍未復牌

。近日有的士業界指，收到泰加保險通知，將在７日通知期後退保，若的士車主未能及時投保新

保單，將無法營運。

泰加保險執行董事林烽表示，事件涉及「內情」，批評保監局故意刁難，並無解決問題，反

而迫同行接下火棒、做蝕錢生意，公司認為不能再在公平和自由的市場下發展。他質疑事件中有

人公器私用，但拒絕透露詳情，稍後會向廉政公署舉報。林烽表示，泰加承接約１﹒１萬張的士

保單，以不斷加保費應付物價持續上漲，並非解決辦法，車主亦未必接受。

泰加行政總裁陳日威則指，大股東和管理層一直秉持社會責任，明知的士保單業務蝕錢，仍

繼續承造，並透過其他業務盈利補貼，但未有透露的士保單涉及的賠償金額，只表示能應付所有

個案的賠償。

的士車行車主協會主席袁揚威表示，有約７５００架的士的車主收到泰加保險的「斷保通知

書」，凌晨起已經有保單失效，希望保監局接管後可無縫交接，繼續承保至原本的到期日，否則

不排除發起進一步行動，又要求為保單失效的士，提供臨時停泊位置。（ｃｗ）

