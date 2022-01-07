【企業盈警】裕勤控股（２１１０）料中期淨溢利減少４０－６０％

《經濟通通訊社７日專訊》裕勤控股（０２１１０）公布，預期截至２０２１年１１月２０

日止六個月錄得的淨溢利將較去年同期的２２００萬元減少４０－６０％。

主要由於集團承接的大型項目數目減少及投標價格下跌，原因為香港建築市場整體競爭激烈

；船隻租金成本及柴油價格因通脹及市場價格波動而上升；及期間集團承接的兩個項目初期產生

大量初始成本，上述兩個項目於今日仍在進行中。（ｃｗ）

