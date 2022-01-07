【夜期時段】即月期指最新報２３４７５點，升８點，低水１８點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３４７４點，升７點，低水１９點
，最新報２３４７５點，升８點，低水１８點，合約成交１９９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８２２１點，升３點，低水１０點，最新報８２１８點，無
升跌，低水１３點，合約成交１５１張。
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