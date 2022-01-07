保監局：泰加保險投資和資金調配疑違規，設機制冀減的士行業影響

《經濟通通訊社７日專訊》保監局宣布，今早根據《保險業條例》賦予的權力，接管的士保

險龍頭泰加保險（０６１６１）的事務及資產。保監局下午召開新聞發布會，行政總監張雲正表

示，根據市場情報，泰加保險在投資活動和資金調配有可能違反保險業條例的法定要求，內部管

治亦存在缺失，因此有理據以公眾利益為由，委任德勤．關黃陳方會計師行作為經理接管泰加，

以保障投保人利益，令公眾免受不必要影響。德勤將詳細審查該公司現有資產狀況，向當局提供

評估報告。

張雲正透露，此前已得悉泰加保險業務相對緊絀，其償付能力一直不屬最理想水平，故當局

在較早時已向泰加保險拖加額外的監管規定，包括增加法定存款以及資產調配限制。

他又指，泰加保險業務涉及本港約１萬輛的士，佔的士保險６０％的市場份額，其餘的是僱

員保險，整體佔一般保險市場的１﹒４３％，公司規模業務雖然集中，但對整體保險市場影響有

限。



＊截至今早７９００份的士保單已與新保險公司接洽＊



泰加保險近日向的士業界發出斷保通知書，預計涉及約８０００張保單。保監局執行董事（

一般業務）林瑞江表示，為確保市場穩定運作和避免對的士業及巿民造成影響，保監局早前已聯

繫香港保險業聯會等機構，協調４間保險公司轉移承保泰加的保單，提供３０日臨時按保方案，

截至今早已有逾７８９４輛的士已與保險公司商討過渡方案，當局亦已批出２０宗車行新增委任

保險公司的申請。此外，為簡化投保過程，當局已設立中央協調機制，由保監局牽頭協調，向車

主提供各保險公司新保單保費等資訊，同時將保單分流至有額度的保險公司。

被問到的士業界反映新險企要求收取額外保險費用。張雲正指出，每輛的士有不同的背景，

保費有機會不同。保監局已向四間願意承接保單的保險公司提供市場平均保費作參考，但這些險

企仍有權自由定價。（ａｃ）







