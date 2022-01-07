【新冠肺炎】恒生銀行實行彈性上班工作，分行如常營業

《經濟通通訊社７日專訊》恒生銀行（０００１１）向員工發最新疫情下的工作指引，即日

起實行彈性上班工作，按運作需要將安排不多於５０％的員工返回辦公室，其餘員工則在家中工

作，直至另行通知。

另外，恒生全線分行如常營業，為保障客戶及員工的健康，會繼續在分行實施一系列防疫措

施。（ｓｌ）

