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即市新聞

07/01/2022 16:04

中原ＣＣＬ按周升０﹒８９％，惟１月下旬或下試１８２點

　　《經濟通通訊社７日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８６﹒１９點，按周升
０﹒８９％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８８﹒１１點，按周升
０﹒９９％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８５﹒９４點，按周升０﹒９５％。三大整體指數齊單
周反彈，兼終止４周連跌。２０２１年１２月美國預告加息，相信短期內ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小
型單位）繼續於１８４點到１８６點反覆，ＣＣＬ　Ｍａｓｓ於１８６點到１８８點反覆。近４
周計，ＣＣＬ累跌０﹒８３％，ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累跌０﹒７５％，ＣＣＬ（中小型單位）累跌
０﹒８３％。

＊Ｏｍｉｃｒｏｎ輸入個案增，樓價進一步回軟＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價走勢持續反覆回軟。２０２１年９月美國預
告快將縮減買債，ＣＣＬ隨即結束１０周破頂兼於１８９點到１９１點高位爭持的局面。其後
ＣＣＬ連續９周於１８６點到１８８點之間窄幅爭持。２０２１年１１月香港發現
Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒輸入個案，樓價進一步回軟，ＣＣＬ近４周於１８４點到１８６點反覆
爭持。２０２２年１月５日第五波疫情來襲，對樓市的影響將於１月下旬公布的ＣＣＬ才開始反
映，估計ＣＣＬ有機會下試１８２點到１８４點水平。

＊四區樓價三升一跌，新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周跌０﹒０７％＊

　　ＣＣＬ（大型單位）報１８７﹒４６點，按周升０﹒５６％。近４周，豪宅樓價於１８４點
到１８８點之間反覆，累跌０﹒８５％。
　　四區樓價指數方面，上周齊跌，今周三升一跌，走勢反覆。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１７５﹒３６點，按周升１﹒９２％。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報２０１﹒７８點，按周跌
０﹒０７％，連跌２周共０﹒４９％。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７９﹒３１點，按周升
０﹒２１％，結束２周連跌。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９２﹒０８點，按周升１﹒８０％，結
束３周連跌。（ｓｌ）

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