【恒大困局】華置料去年出售恒大股份錄已變現虧損７８﹒７億元

《經濟通通訊社７日專訊》華人置業（００１２７）表示，截至去年１２月３１日止年度，

集團出售若干證券投資及財資產品，於去年１２月３１日，餘下之證券投資及財資產品按該日之

公平值作重估。因此，預期若干已變現及未變現之收益或虧損、股息收入淨額、利息收入╱開支

及其他投資收入╱開支將於去年度之綜合全面收益報表中確認。

於去年１２月３１日，集團之上市股本投資組合包括中國恒大集團（０３３３３）之股份，

而恒大股份已計入通過其他全面收益以反映公平值計量之金融資產。於去年度，集團透過一系列

交易於聯交所公開市場出售若干恒大股份，預期於年度之已變現虧損約７８﹒７億元，包括交易

成本，將錄為其他全面支出。

根據餘下之恒大股份於去年１２月３１日之收市價作初步評估，預期於去年度之公平值變動

之未變現虧損約３０﹒５億元將錄為其他全面支出。未變現公平值變動乃非現金項目，對集團現

金流量並無構成影響。

集團已於去年度之損益中確認來自恒大股份之股息收入約１﹒６億元，而集團出售若干證券

投資及財資產品，當中主要包含股本證券、債券及結構性產品。預計該出售帶來已變現虧損淨額

約１５億元將於去年度於損益中確認。

至於餘下之證券投資及財資產品，根據報價及估計之公平值作初步評估，預計於去年度之公

平值變動之未變現虧損淨額約９﹒５億元元將於去年度於損益中確認。（ｂｎ）







