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07/01/2022 11:08

【新冠疫苗】黃大仙流動接種站今起運作，不少市民排隊輪候打針

　　《經濟通通訊社７日專訊》黃大仙流動疫苗接種站今日運作，一連三天在黃大仙廟宇廣場，
為市民提供復必泰疫苗接種。營運接種站的康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，在早上１０
時開始運作前，已有不少市民排隊輪候打針，預約的亦有過百人。
　　梁國齡指，他負責營運的接種中心，未來兩星期的預約已經爆滿，指政府計劃重開部分接種
中心，假如中心硬件仍然保留的話，一兩星期內可重組接種隊伍恢復接種服務。（ｈｙ）
　

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