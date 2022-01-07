【香港政情】有人假冒律政司發電郵，律政司呼籲提高警覺

《經濟通通訊社７日專訊》律政司今日呼籲市民提高警覺，留意一封聲稱以「Ｙｏｒｋ

Ｃｈｏｗ， Ｓｅｃｒｅｔａｒｙ ｔｏ Ｍｓ Ｔｅｒｅｓａ Ｃｈｅｎｇ」發出懷疑包含惡

意檔案超連結的電郵。律政司已就事件向警方報案，任何人士若曾向該電郵寄件者提供個人資料

或曾開啓電郵內的超連結，請即與警方聯絡。（ｈｙ）

