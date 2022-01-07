【新冠肺炎】梁君彥：１９名議員曾出席周一聚會，４人需送往檢疫

《經濟通通訊社７日專訊》立法會主席梁君彥表示，有１９位議員曾出席全國人大代表洪為
民星期一（３日）晚舉行的生日宴會，包括容海恩、何君堯、葛珮帆等。由於當晚有初步確診者
到場，其中４名議員要前往竹篙灣檢疫２１日，包括陳仲尼、邱達根、陸瀚民和洪雯。
梁君彥要求議員在新型冠狀病毒檢測陰性前，不要返回立法會大樓及中信大廈辦事處，至於
下周三（１２日）舉行的首次大會則傾向如期舉行。（ｈｙ）
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