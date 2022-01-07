【新冠疫苗】衞生署長者健康中心下周一起即場為長者接種科興疫苗

《經濟通通訊社７日專訊》衞生署今日公布，為鼓勵和方便長者接種新冠疫苗，轄下三間長

者健康中心將於下周一（１０日）起至６月３０日期間，擴展新冠疫苗接種服務，為所有６５歲

或以上人士即場接種科興疫苗，無須預約。

三間長者健康中心包括藍田長者健康中心、西營盤長者健康中心和將軍澳長者健康中心。上

述三間長者健康中心亦將於星期一至五上午１１時１５分至下午３時１５分提供新冠疫苗健康講

座。（ｈｙ）

