【新冠肺炎】皇家加勒比取消海洋光譜號航程，將向旅客全額退款

《經濟通通訊社７日專訊》因應政府收緊社交距離措施，皇家加勒比宣布，取消原定於本月
６日、９日、１２日、１４日和１７日出發的海洋光譜號航程。已預訂上述航程的旅客將被安排
全額退還已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。
皇家加勒比表示將繼續關注事態發展，並與有關當局密切合作，為本月２１日的復航做好
準備。期間，海洋光譜號的全體船員會嚴守制定的健康及安全措施。（ｈｙ）
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