【新冠肺炎】消息：洪為民生日宴會全部賓客須送檢

《經濟通通訊社７日專訊》多名政府高官和立法會議員曾出席本周一（３日）晚港區人大代
表洪為民的百人生日會，消息指，當晚出席宴會的過百名賓客都需要送往檢疫。
有１９名立法會議員亦曾出席這次宴會，其中４人由於曾與宴會首名初步確診者同場，因此
需要送往檢疫。至於餘下１５名議員，預料亦要前往檢疫。特區政府亦有１０多名官員曾到場。
（ｈｙ）
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