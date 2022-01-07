【新冠肺炎】消息：洪為民生日宴會全部賓客須送檢

《經濟通通訊社７日專訊》多名政府高官和立法會議員曾出席本周一（３日）晚港區人大代

表洪為民的百人生日會，消息指，當晚出席宴會的過百名賓客都需要送往檢疫。

有１９名立法會議員亦曾出席這次宴會，其中４人由於曾與宴會首名初步確診者同場，因此

需要送往檢疫。至於餘下１５名議員，預料亦要前往檢疫。特區政府亦有１０多名官員曾到場。

（ｈｙ）

