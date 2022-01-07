【新冠肺炎】本港新增３３宗確診，３０宗初陽個案１宗源頭不明

《經濟通通訊社７日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增３３宗新冠肺

炎確診個案，當中２７宗懷疑帶有Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒，其餘仍在檢測，２６宗屬輸入個案

，另有約３０宗初步陽性病例，其中一宗源頭不明，涉及一名住灣仔駱克道的５８歲女士，她在

多間超市理貨，工作期間曾到港九多間萬寧、百佳、惠康工作，未有高危或可疑活動。



＊６３歲確診者住鴨脷洲＊



２６宗輸入個案，包括德國來港的飛機工作人員，抵港檢測呈陽性，５人由美國來港、７人

由菲律賓來港、８人由法國、芬蘭、英國經多哈來港，５人經德國到港。

一名確診６３歲男子，住在鴨脷洲，他去年１２月３０日曾在銅鑼灣皇室堡東海薈拉斐特飲

早茶，與確診國泰空姐媽媽用餐時間相若，兩枱比較接近。衞生防護中心相信，同時段食肆內有

約１３０名食客，正展開追蹤，呼籲有關食客聯絡中心。



＊屯門測量師４歲女初步確診＊



另外，屯門測量師的４歲女兒今日初步確診，她就讀順德聯宜總會屯門梁李秀娛幼稚園

Ｋ２Ａ班，１月４日最後上課，因父親初陽，她已停學等結果，同班學生上午９班、下午９班，

不會混班，同班有３５名小朋友及幾位老師需要檢疫，全校學生及老師共６００人要強檢。

（ｈｙ）

