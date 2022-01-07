《小傳日記》內房跌低又折返，魚缸興奮一齊彈！

《小傳日記》魚缸新年第一個星期就快過去，而收尾呢日可謂非常精彩，內房板塊全日好似

坐過山車咁！

話說一向都危危乎嘅世茂（００８１３）又被人揭黑材料，中誠信託話世茂有一批信託產品

違約，令到噚日世茂個價已經開始耷，無咗５個巴仙。到今日就輪到世茂反擊，話嗰批信託不嬲

都賣得好好，係中誠信託自己前期投資管理不善所以先衰！雖然世茂努力撐飯蓋，但係今日都係

要捱沽，今日最多仲跌多過一成！

內房一向都出名「有難同當」，所以今朝全線內房股都要低開！不過就精彩在，同一時間就

有內媒報道話阿爺有意再鬆綁「三條紅線」，據講有銀行已經同一啲「大型優質房企」密斟，話

對危危乎企業項目嘅承債式收購，相關貸款唔會計入「三條紅線」相關指標。所以一向都係「大

而優」嘅內房喺上晝跌幅都係細啲。

之後呢批「大而優」內房慢慢就轉升，國企背景嘅中海外（００６８８）同潤地

（０１１０９）率先轉勢，之後升幅再擴大，半日收升６個巴仙。其後其餘好似碧服

（０６０９８）、龍湖（００９６０）、融創（０１９１８）等等下晝都開始雀躍，之後仲差唔

多成個板塊轉哂色，連陀衰家嘅世茂都收窄跌幅！

內房單日內起死回生，連大市都跟住起哄，重磅巴巴（０９９８８）都跟升超過６巴仙，生

發發（００３８８）、ＡＩＡ（０１２９９）同藥明（０２６９９）都彈起，一度令恒指拉升超

過４００點！

不過有「孖屐」人士就話唔好高追內房，政策未出爐都唔好坐定粒六有得食咁話！咁又係嘅

，話明「有難同當」，之後恒大（０３３３３）又爆啲咩利淡料出嚟又要跌過，或者都係小心啲

好，請請！





表列十大成交額內房股表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海外（００６８８） ２２﹒２０元 升９﹒０９％

碧桂園服務（０６０９８） ４０﹒３５元 升１﹒５１％

融創（０１９１８） １０﹒７２元 升４﹒０８％

潤地（０１１０９） ３６﹒２０元 升７﹒２６％

世茂（００８１３） ４﹒７０元 跌５﹒４３％

世茂服務（００８７３） ４﹒８４元 跌６﹒３８％

龍湖（００９６０） ４０﹒０５元 升２﹒６９％

華潤萬象（０１２０９） ３５﹒５０元 升９﹒７４％

綠景中國（０００９５） １﹒６２元 升７﹒２８％

萬科（０２２０２） ２０﹒４５元 升７﹒１８％

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