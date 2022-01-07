【新冠肺炎】任職媒體５３歲女出席百人宴，晚上６時至８時許到場

《經濟通通訊社７日專訊》港區人大代表洪為民在灣仔的百人生日會其中一名３７歲女出席

者，今日證實確診，她於１月３日晚上９時半後到場。她住在天后廟道翠巒閣，在卑利街３９號

地下榮源茶行工作，相信由母親感染。

該活動另涉一宗初步陽性個案，任職媒體工作的５３歲女子在晚上６時許至８時許到場，及

後曾離開又返回，至晚上９時許離開。衞生防護中心指１７０人曾出席該活動。（ｈｙ）

