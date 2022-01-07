《宏策俊見－陳俊業》２０２１年環球投資市場表現回顧

《宏策俊見》２０２１年可說是環球股市表現分化較大的一年，若以一些主要經濟體計算，

歐美地區以及個別新興市場股指錄得不俗的升幅，但部分如中港股市及巴西股市等則錄得下跌，

形成鮮明對比。以環球各類資產計算，全年表現最佳的是商品，升３８﹒４８％；其次是成熟市

場股市（ＭＳＣＩ指數，下同），升２２﹒３８％；然後是美國高收益債券（彭博巴克萊債券總

回報指數，以下債券指數均同），全年總回報為５﹒２８％；現金或等值（彭博巴克萊貨幣市場

２－５個月票據）的總回報為０﹒０５％；最後，美國高評級債券及新興市場股市則分別錄得

１﹒０４％及２﹒４７％的跌幅。



＊需求升外圍農產品價格普遍上升，惟國內生豬價格下跌＊



回顧一些國際性主要農產品，明顯看到基本上全部都上升，升幅最少的ＣＭＥ活牛期貨價格

也在２０２１年上升１４﹒８％。升幅最高的為ＩＣＥ咖啡，其次為ＩＣＥ棉花，然後是玉米，

分別上升６５﹒９％、４９﹒６％及３４﹒８％。值得注意的是國內的生豬期貨價格在今年反覆

下跌。



＊能源短缺油價反復上升，惟天然氣於第四季回吐＊



能源方面，能源價格是推動２０２１年整體商品市場上升的主要推手。去年紐約期油及布蘭

特期油價格分別大幅上升５５﹒０％及５０﹒２％，約紐期油盤中高位見８５﹒４１美元╱桶。

然而ＮＹＭ汽油及ＩＣＥ煤炭升幅更高，分別６４﹒３％及６６﹒８％。儘管ＮＹＭ天然氣全年

升幅僅２６﹒９％，但年中價格曾一度升至６﹒５６美元╱百萬英熱的水平，升幅逾１２０％，

惟其後大幅回吐至年底的３﹒７３美元，升幅收窄。在投機盤的參與下，國內動力煤期貨價格一

度急升接近２０００元人民幣╱噸的水平，高位１９８２元人民幣。



＊供應鏈問題工業原材料價格普升，鋁價則在１０月回吐＊



金屬方面，主要因為需求大幅上升，加上疫情加劇了供應鏈問題，各類基本金屬均在

２０２１年錄得顯著的升幅，其中ＬＭＥ錫的升幅最高，全年升９１﹒２％。至於工業較常使用

的ＬＭＥ鋁及銅的的升幅分別是４１﹒８％及２５﹒５％。然而，鋁價於第三季的升幅增速再進

一步加快，惟在第四季回吐了漲幅。有別於基本金屬，貴金屬在２０２１年錄得下跌。當中包括

現貨金、銀、鉑金及鈀金４種貴金屬分別下跌３﹒６％、１１﹒７％、９﹒６％及２２﹒２％。



＊受內房違約事件影響 亞洲高收益債券市場表現不佳＊



債市方面，扭轉過去多年情況，２０２１年大部分債券類別均錄得負的總回報，意思是收了

票息後仍未能抵償債價下跌的本金損失。以總回報計，去年就只有美國、泛歐及環球高收益債能

錄得正回報，因為一般高評級債及一些政府國債的利率敏感度較高，受到市場息率上升的影響較

大，而美國高評級債及美國國債指數均在去年錄得負１％至２﹒３％不等的負總回報。

值得一提的是亞洲高收益債，作為高收益債類別，但今年表現卻與歐美高收益債走勢背馳。

受內房違約事件影響，中國高收益債及亞洲高收益債指數主要在去年第二季起大幅下跌。全年計

，亞洲高收益債指數跌１２﹒６％，中國高收益債跌２６﹒３％。



＊美元強勢，非美貨幣普跌＊



滙市方面，在去年市場預期美國聯儲局將大機會縮減買債計劃的背景下，美元兌其他外幣表

現強勢，美滙指數全年升６﹒３７％。在８隻主要貨幣中，只有加拿大元兌美元上升。日圓兌美

元跌幅最大，全年下跌１０﹒２５％，然後是歐元、澳元及紐元，分別兌美元跌６﹒９３％、

５﹒６％及４﹒９８％。美元強勢，大部分亞洲新興市場貨幣同樣兌美元下跌，僅新台幣與人民

幣兌美元上升。泰銖及韓圜兌美元的跌幅較大，全年分別累跌９﹒５２％及８﹒３９％。

簡單說，２０２１年最佳表現的資產是商品，其次是股票。踏入２０２２年，各位戰友又會

看好哪一類資產？

《晉裕環球資產管理首席投資策略師 陳俊業》



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