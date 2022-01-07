《品中資－羅國森》沒有美資的商湯（０００２０），馬上變炒股

《品中資》今日是２０２２年第一次跟大家見面，先祝各位身體健康，事事如意，新一年的

投資有個好開始。

或許有人會說，如果去年底前認購了商湯集團（０００２０）（下稱商湯），２０２２年就

已經有個好開始了。無他，經過一輪波折後，商湯終於排除萬難，成功上市。但今次上市的「代

價」就是沒有美資的參與。

我前次品評的標題是：《商湯沒有美資又如何？！》，意思是，商湯只要能上市，就已經可

以在激烈競爭中脫穎而出，因為人工智能本身是一門「燒錢」的生意，能上市就有資本上的優勢

。即使沒有了美資，最多只是估值上打些折扣而已！

不過，自從商湯在去年底上市後，沒有美資的商湯，會變成一隻怎樣的股票，似乎有點端倪

了。

首先，商湯以招股價中下限的３﹒８５元定價，比上限的３﹒９９元略低了４％左右，即是

估值和集資額只比最高的預期少一點，但實際金額相差不大。

不過，從投資者的角度，尤其是小投資者，本來是有點忐忑的，因為除了不能以上限定價外

，公開發售也不算踴躍，最後超額倍數只得４倍多，比去年初的新股上市反應，簡直是天和地的

分別。

抽簽結果公布了，原來，認購一手的中簽率是六成。如果認購５萬股，可穩獲５０００股之

餘，還有機會多抽１０００股。如果你敢造孖展，認購２００萬股，可得７４萬股，這批股份的

價值是２８４萬多元。這一刻，你是否更擔心呢？！



＊上市首日後每日升跌雙位數＊



好不容易，到了上市首日（３０╱１２╱２０２１），商湯股價一度升逾兩成三，但最後，

升幅大幅收窄至７％，收報４﹒１３元。如果你成功認購了商湯，你是否會有點擔心呢？

我知道，有不少投資者就在上市首日，當升幅不斷收窄時沽出，賺少少便算數。

誰不知，好戲在翌日才上演，當日是１２月３１日，只得半日市，商湯股價在當日大幅上升

三成三，收報５﹒５元。如果你認購了商湯，可能已抵受不住誘惑，沽出止賺了吧！

誰不知，踏入２０２２年的首個交易日，商湯股價再大升四成一，收報７﹒７５元。這一刻

，我已經確認，沒有了美資的商湯，已經變成一隻受中資操控的炒股了。即使沒有了美資，她的

估值也是高不可攀呢！

到了本周二（４日），即商湯上市第四日，股價再大幅波動，最高曾升至９﹒７元，比招股

價上升１﹒５倍，真的有點嚇人（如果抽到７４萬股，又能忍到這時才沽出，可賺４３０多萬）

。這種誇張情況，只有去年２月上市的快手（０１０２４）和另一隻Ｂ仔股諾輝健康

（０６６０６）曾經出現過！

不過，當日的升幅也急速收窄，最後收報８﹒２元，單日只升２５％。到了周三，股價終於

有點回吐，最後下跌了一成半，收報６﹒９７元。到了昨日，股價又再炒高，收報７﹒９５元，

再回升一成四。

換句話說，除了上市首日之外，商湯股價每日的變幅都達雙位數，在我印象中，這種情況在

去年第一季之後，已經沒有出現過了。

看到以上的走勢，大家應該同意我今日的品評標題：《沒有美資的商湯馬上變炒股》吧！



＊跌至４﹒５元以下才考慮＊



我在前次的品評中已經指出，商湯所賣的，應該是中長線的前景，因為人工智能是資訊科技

中最重要的技術，應用層面也最廣，足以改變人類的生活。另外，已經確認是科技股未來亮點的

元宇宙概念，也是商湯的本業。

但短期來說，商湯仍在燒錢，雖然以２０２０年的收入計，她是亞洲最大的人工智能軟件公

司，也是內地最大的視覺軟件供應商，市場佔有率１１％。而她的收人也是按年上升，但卻連續

幾年蝕錢，而管理層也沒有預計何時才會扭虧為盈。

我希望能商湯能成為第一家賺錢的人工智能公司。但作為小投資者，我知道必須以長線心態

持有才行。但現價實在令我不安，如果她能跌回４﹒５元以下，我是會吸納的。不要以為這是很

難的事，快手的例子大家應該記得吧！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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