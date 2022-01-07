《鍾之日記》魚缸連升三周，紅綫或鬆內房揚

《鍾之日記》１月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



高盛建議買入監管整頓中受重創互聯網公司，隔晚中概股普遍先跌後升，港股昨日（６日）

倒升後，帶動港股今日升逾４００點，重上廿天線（現處２３２９１），恒指連升三周。

恒指今早高開２４６點，報２３３１８，受Ａ場深成指及創業板倒跌影響，港股升幅縮至

８９點，低見２３１６２，但買盤在低位有承接，港股升幅擴至最多３１０點，高見２３３８３

，臨近午市回順。港股午後重拾動力，尾市最多升４２４點，高見２３４９７，並以接近高位收

市。最終恒指收報２３４９３，升４２０點或１﹒８％，國指收升１６２點或２％，恒生科指收

升１０７點或２％。大市成交１４７２﹒６６億元。

騰訊（００７００）全日升１﹒４％，報４４３元，成交有９２﹒２億元，為交投最多個股

。



＊滬指四連跌，本周累挫１﹒７％＊



２０２２年開局，滬深股市本周四個交易日連續下跌，滬綜指本周累計跌１﹒６６％，失守

三千六。滬指今早輕微高開０﹒０８％後，地產、能源等藍籌股強勢上揚提振大盤，但鋰電、新

能源汽車以及中藥板塊領跌，滬指一度最多升０﹒５９％重上三千六。不過午後沽盤盡現，滬指

尾段轉跌，最終收跌０﹒１８％，報３５７９﹒５４點。深成指亦先升後跌，全日跌１﹒１５％

，創業板指一度再瀉０﹒９８％跌穿三千一，再次刷新四個月新低，全日則跌０﹒９５％，創業

板損失慘重，四日累跌６﹒８％。

人民銀行今日進行１００億元人民幣７天期逆回購操作，本周累計回籠６６００億元人民幣

。兩市成交１２０７２人民幣，較上日增加６﹒２％。外資今日通過滬股通、深股通淨流入

９３﹒３５億元人民幣，流入規模創近１個月新高。



＊傳「三條紅綫」獲放寬，中海外飆９％＊



人行早前放風會為內房併購營造良好融資環境，助力化解風險、促進行業出清。昨日有消息

傳出內房「三條紅綫」有望鬆綁，據《財聯社》報道，一些大型優質房企獲銀行告知，若對陷債

務危機企業項目以承債式收購，相關併購貸款不再計入「三道紅綫」相關指標。外電ＲＥＤＤ就

指，上海、廣東當局過去一周會見當地國有房企，交代有關放寬收購陷債務危機企業資產的財務

報表要求。

另一邊廂，債務壓頂的世茂集團（００８１３）又面臨爆雷，旗下上海世茂建設１月下旬將

有兩期共１１﹒６５億元人民幣資產支持證券（ＡＢＳ）到期，據《路透》引述消息人士透露，

公司正與持有人協商展期，初步方案是年內分期兌付本金，到１２月兌付完畢。據報道，上海世

茂建設提出的展期方案為第一個月先還本金的１０％，２月－１１月每月還５％，１２月償還剩

下的４０％。其中一位消息人士稱，感覺投資者通過上述計劃的希望不大。「除非有擔保增信，

否則持有人不會同意；但如果協商不成功，就會觸發交叉違約條款，累及其他債券。」

世茂系周五股債齊挫，世茂今日亦挫５﹒４％，報４﹒７元。市場懶理世茂負面影響，大部

分內房股仍然跑贏大市，中海外（００６８８）飆９﹒１％創近一年半高，潤地（０１１０９）

、綠景中國（０００９５）、萬科（０２２０２）抽升逾７％，融創（０１９１８）升４﹒１％

，龍湖（００９６０）升２﹒７％，碧桂園（０２００７）升３﹒７％，綠城（０３９００）彈

近３％。



＊紐油衝去年１１月以來最高，中石油飆逾６％＊



哈薩克斯坦近日爆發示威衝突，全國進入緊急狀態。哈薩克斯坦是中亞地區主要的石油、天

然氣出口國之一，同時亦是ＯＰＥＣ＋一員，市場憂慮衝突或影響油田、輸送管道作業，導致供

應下降。國際油價連續第四日上升，紐約２月期油收報每桶７９﹒４６美元，升１﹒６１美元或

２﹒１％，是去年１１月中以來最高收市價。ＷＴＩ原油期貨再上８０美元關口，布蘭特原油亦

升穿８０美元。

三桶油造好，中海油（００８８３）連升５日，今日升０﹒６％，報８﹒５９元。中石油

（００８５７）升６﹒３％，中石化（００３８６）升２﹒１％。

中海油昨日公布，公司的美國存託股份計劃將於２０２２年２月３日終止。美國存託股份持

有人至少在終止日或摩根大通銀行另行通知的日期前有權根據存託協議的條款和條件將其持有的

美國存託股份交還給摩根大通銀行以換取本公司的普通股，交還的每份美國存託股份可換取本公

司的１００股普通股。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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