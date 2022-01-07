【重拳監管】國家版權局：數字音樂平台等不得簽署獨家版權協議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家版權局６日在京約談主要唱片公司、詞

曲版權公司和數字音樂平台，要求應通過保底金加實際使用量分成模式結算，除特殊情況外不得

簽署獨家版權協議；完善內部版權管理制度，授權音樂作品應當曲庫目錄明確、版權權屬清晰，

維護音樂作品著作權人和相關權利人合法權益。優先通過協商、調解等方式解決數字音樂產業各

方之間的版權糾紛；積極探索新場景、新業態音樂作品授權使用機制；建立符合市場需求的數字

音樂版權運營模式。

國家版權局官稱，由於音樂作品版權問題較為複雜、作品應用場景多樣，以及歷史形成的授

權模式不夠完善等多種因素，數字音樂產業各方版權關係需進一步規範理順。

國家版權局在約談中要求數字音樂產業各方遵守著作權法律法規，依法行使和維護權利，抵

制各類侵犯音樂著作權行為，配合國家版權局對數字音樂的版權重點監管工作，落實相關部門維

護數字音樂版權秩序的措施，支持相關著作權集體管理組織依法開展數字音樂授權工作，促進數

字音樂廣泛有序傳播。

與會單位表示，將嚴格貫徹落實國家版權局約談要求，進一步完善數字音樂授權模式和商業

模式，共同推動構建數字音樂版權良好生態，促進中國數字音樂市場繁榮健康發展。

國家市場監管總局去年７月公告，責令騰訊（００７００）及關聯公司採取３０日內解除獨

家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式、無正當理由不得要求上游版權方給予其優於

競爭對手的條件等恢復市場競爭狀態的措施。

