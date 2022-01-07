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07/01/2022 08:39

【重拳監管】國家版權局：數字音樂平台等不得簽署獨家版權協議

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家版權局６日在京約談主要唱片公司、詞
曲版權公司和數字音樂平台，要求應通過保底金加實際使用量分成模式結算，除特殊情況外不得
簽署獨家版權協議；完善內部版權管理制度，授權音樂作品應當曲庫目錄明確、版權權屬清晰，
維護音樂作品著作權人和相關權利人合法權益。優先通過協商、調解等方式解決數字音樂產業各
方之間的版權糾紛；積極探索新場景、新業態音樂作品授權使用機制；建立符合市場需求的數字
音樂版權運營模式。
　　國家版權局官稱，由於音樂作品版權問題較為複雜、作品應用場景多樣，以及歷史形成的授
權模式不夠完善等多種因素，數字音樂產業各方版權關係需進一步規範理順。　　
　　國家版權局在約談中要求數字音樂產業各方遵守著作權法律法規，依法行使和維護權利，抵
制各類侵犯音樂著作權行為，配合國家版權局對數字音樂的版權重點監管工作，落實相關部門維
護數字音樂版權秩序的措施，支持相關著作權集體管理組織依法開展數字音樂授權工作，促進數
字音樂廣泛有序傳播。
　　與會單位表示，將嚴格貫徹落實國家版權局約談要求，進一步完善數字音樂授權模式和商業
模式，共同推動構建數字音樂版權良好生態，促進中國數字音樂市場繁榮健康發展。
　　國家市場監管總局去年７月公告，責令騰訊（００７００）及關聯公司採取３０日內解除獨
家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式、無正當理由不得要求上游版權方給予其優於
競爭對手的條件等恢復市場競爭狀態的措施。

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