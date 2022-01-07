【新冠肺炎】上海昨日新增本土無症狀感染者３例

《經濟通通訊社７日上海專電》１月６日（０－２４時）上海無新增本土新冠肺炎病例，新

增本土無症狀感染者３例，皆為日前外地輸入無症狀感染者的密切接觸者，即被落實集中隔離醫

學觀察。另外，新增境外輸入確診病例２４例。（ａｈ）

