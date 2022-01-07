【新冠肺炎】全國昨本土確診增１３２宗，河南２０宗無症狀轉確診

《經濟通通訊社７日專訊》國家衛健委公布，１月７日，全國確診者新增確診１７４宗新型

冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例５８宗，含５宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例

１１６宗（陝西５７宗均在西安市；河南５６宗，其中許昌市２８宗、鄭州市２６宗、洛陽市１

宗、固始縣１宗；浙江３宗，其中寧波市２宗、金華市１宗），含２１宗由無症狀感染者轉為確

診病例（河南２０宗，浙江１宗）。新增疑似病例６宗，均為上海境外輸入病例；新增無症狀感

染４５宗，３宗為本地個案。



＊鐘南山：西安此輪疫情拐點應已出現＊



中國工程院院士鐘南山昨日就目前疫情相關情況分析解讀指出，西安此輪疫情的拐點應該已

經出現。對於即將到來的春節能否回家過年，鐘南山認為，沒有封控的地區，即低風險地區，市

民可以在做好防控的前提下，有條件地回家過年，不需要完全停擺。

據西安發布，自１月６日起，將未央區未央湖街道、曲江新區中海凱旋門社區、曲江新區中

治－曲江山社區由中風險地區調整為低風險地區，其他地區風險等級不變。調整後，西安市共有

高風險地區３個，中風險地區６０個。全市其他地區均為低風險地區。

目前，河南省有６個地市出現疫情，其中確診病例數增長最快的許昌市備受關注。同時，

河南省的新冠疫情涉及６個地市，包括鄭州、洛陽、許昌、周口、信陽、商丘。許昌市６日、７

日在全市範圍內開展大規模核酸檢測。



＊港澳台地區累計通報確診逾三萬宗＊



截至１月６日，全國現有確診病例３３５９宗（其中重症病例３０宗），累計治愈出院病例

９５３００宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０３２９５宗，現有疑似病例７

宗。累計追蹤到密切接觸者１４４４５９５人，尚在醫學觀察的密切接觸者４２５１２人。

累計收到港澳台地區通報確診病例３０００９宗。其中，香港特別行政區１２７３２宗（出

院１２２３５宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７７宗），台灣地區

１７１９８宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。（ｃａ）

