  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/01/2022 09:23

【新冠肺炎】全國昨本土確診增１３２宗，河南２０宗無症狀轉確診

　　《經濟通通訊社７日專訊》國家衛健委公布，１月７日，全國確診者新增確診１７４宗新型
冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例５８宗，含５宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例
１１６宗（陝西５７宗均在西安市；河南５６宗，其中許昌市２８宗、鄭州市２６宗、洛陽市１
宗、固始縣１宗；浙江３宗，其中寧波市２宗、金華市１宗），含２１宗由無症狀感染者轉為確
診病例（河南２０宗，浙江１宗）。新增疑似病例６宗，均為上海境外輸入病例；新增無症狀感
染４５宗，３宗為本地個案。

＊鐘南山：西安此輪疫情拐點應已出現＊

　　中國工程院院士鐘南山昨日就目前疫情相關情況分析解讀指出，西安此輪疫情的拐點應該已
經出現。對於即將到來的春節能否回家過年，鐘南山認為，沒有封控的地區，即低風險地區，市
民可以在做好防控的前提下，有條件地回家過年，不需要完全停擺。
　　據西安發布，自１月６日起，將未央區未央湖街道、曲江新區中海凱旋門社區、曲江新區中
治－曲江山社區由中風險地區調整為低風險地區，其他地區風險等級不變。調整後，西安市共有
高風險地區３個，中風險地區６０個。全市其他地區均為低風險地區。
　　目前，河南省有６個地市出現疫情，其中確診病例數增長最快的許昌市備受關注。同時，
河南省的新冠疫情涉及６個地市，包括鄭州、洛陽、許昌、周口、信陽、商丘。許昌市６日、７
日在全市範圍內開展大規模核酸檢測。

＊港澳台地區累計通報確診逾三萬宗＊

　　截至１月６日，全國現有確診病例３３５９宗（其中重症病例３０宗），累計治愈出院病例
９５３００宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０３２９５宗，現有疑似病例７
宗。累計追蹤到密切接觸者１４４４５９５人，尚在醫學觀察的密切接觸者４２５１２人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例３０００９宗。其中，香港特別行政區１２７３２宗（出
院１２２３５宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７７宗），台灣地區
１７１９８宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。（ｃａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話07/01/2022
【虛幣世界】比特幣企穩四萬三附近，Layer 1代幣抽升
市場動向07/01/2022
螞蟻銀行（香港）推「東主貸」個人貸款計劃 助中小企資金靈活週轉
香港要聞06/01/2022
【新冠肺炎】10名官員出席百人宴會　徐英偉為緊密接觸者　林鄭表失望
財經熱話06/01/2022
美儲局或提前加息納指急挫　惟港科技股低位急反彈阿里飆半成
中國故事06/01/2022
《神州經脈》財新服務業PMI優預期　A場震盪外資流出近兩月高
財經熱話06/01/2022
【加息年】銀行股今年矚目！匯控破50元不是夢？美股可吼大摩！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金