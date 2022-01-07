【數字人幣】小米商城Ａｐｐ已支持數字人民幣支付

《經濟通通訊社７日專訊》據《新華財經》報道，天星數科攜手小米商城上線數字人民幣支

付服務，所有試點城市用戶均可以在小米商城Ａｐｐ使用數字人民幣購買商品。同時，在部分線

下小米之家門店也可以直接用數字人民幣完成支付，其中北京地區已有５６家小米之家門店支持

數字人民幣支付。（ｃｔ）

