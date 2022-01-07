【數字人幣】交通銀行發放上海市首筆數字人民幣就業補貼

《經濟通通訊社７日專訊》交通銀行上海市分行近日與上海市浦東新區就業促進中心及相關

街道，成功向幫扶群眾發放了數字人民幣就業補貼。這是上海市首次以數字人民幣形式發放就業

補貼。此舉進一步豐富了數字人民幣應用場景，並為就業補貼資金監管提供了新路徑。（ｊｔ）

