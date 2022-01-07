【大國博弈】王毅到訪非洲三國，重申債務陷阱是別有用心的炒作

《經濟通通訊社７日專訊》國務委員兼外交部長王毅正在非洲訪問，他昨日（６日）到訪肯

雅，與該國外長奧馬莫（Ｒａｙｃｈｅｌｌｅ Ｏｍａｍｏ）會面。肯雅是中國「一帶一路」框

架下的重要合作夥伴，針對外界質疑相關政策為非洲國家帶來積重難返的債務問題，王毅回應表

示，所謂非洲債務陷阱的說法並非事實，而是別有用心的炒作，是那些不希望看到非洲加快發展

的外部勢力製造出來的話語陷阱。中方願同所有友好國家一起，幫助非洲國家加快疫後復蘇，消

除貧困落後，實現共同發展。

王毅稱，在兩國元首戰略引領下，中肯關係已成為中非團結合作、共同發展的典範。他稱與

奧馬莫達成共識，雙方將在兩國全面戰略合作夥伴關係框架下，在多個方面加強和深化夥伴關係

建設。奧馬莫指，中肯雙方簽署６份協議，包括容許肯尼亞農民出口牛油果到中國，以收窄兩國

貿易不平衡的情況。肯尼亞亦將收到中方提供的１０００萬劑新冠疫苗。

根據中國外交部早前公布的行程，王毅於１月４日至７日應邀訪問厄立特里亞、肯雅、科摩

羅等３國，之後將應邀訪問馬爾代夫、斯里蘭卡兩國。



＊美國向非洲之角派特使，中方緊隨其後＊



另一方面，美國國務卿布林肯６日宣布，任命薩特菲爾德（Ｄａｖｉｄ

Ｓａｔｔｅｒｆｉｅｌｄ）為美國駐非洲之角特使。而王毅亦在港口城市蒙巴薩的記者會表示，

中方將指派外交部非洲之角事務特使，促進地區局勢和平，但未有透露特使的職責範圍。

非洲之角位於非洲東北部，是東非的一個半島，在亞丁灣南岸，向東伸入阿拉伯海數百公里

。它是非洲大陸最東的地區，非洲大陸最東端的哈豐角也位於這個地區。非洲之角包括了吉布提

、埃塞俄比亞、厄立特里亞、烏干達、肯雅和索馬里等國家。（ｗｌ）

