《Ａ股焦點》據報內房併購貸款不再計「三條紅線」，地產Ａ股造好

《經濟通通訊社７日專訊》據《財聯社》引述知情人士報道，內地銀行已告知一些大型優質

房企，針對出險企業項目的承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅線」相關指標。

「三條紅線」即依據槓桿水平高低設置三條紅線：扣除預收款後負債率不得大於７０％、淨

負債率不得超過１００％、現金短債比不得小於一倍。

人民銀行和銀保監上月聯合印發《關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通

知》，人行金融市場司司長鄒瀾在較早前解釋，是為了充分發揮項目併購在防範化解房地產市場

風險、推動行業健康發展和良性循環中的積極作用，同時進一步強調市場化、法治化風險化解原

則。這份文件鼓勵金融機構提高服務效率，為併購營造良好融資環境，助力化解風險、促進行業

出清。

滬深地產股全體造好，保利發展（滬：６０００４８）漲２﹒５％，萬科Ａ

（深：０００００２）、招商蛇口（深：００１９７９）、新城控股（滬：６０１１５５）、金

科股份（深：０００６５６）升近２％海航基礎（滬：６００５１５）、新湖中寶

（滬：６００２０８）升近１％，榮盛發展（深：００２１４６）升逾２％，大悅城

（深：００００３１）升１﹒３％。（ｊｔ）

