【大國博弈】圖竊孟山都商業機密，中科院研究員承認經濟間諜罪

《經濟通通訊社７日專訊》在跨國農業生物技術企業孟山都工作了９年的４４歲中國公民向

海濤，被指從孟山都竊取了一項商業秘密，並試圖以記憶卡的方式將其帶到中國。向海濤於

２０１９年１１月在其美國居所中被捕，日前他向法庭承認一項共謀實施經濟間諜罪，其最高刑

罰是１５年監禁、罰款５００萬美元及最多３年的監督釋放。

根據聯邦調查局（ＦＢＩ）指控，向海濤在孟山都的一家名為Ｔｈｅ Ｃｌｉｍａｔｅ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ的子公司擔任成像科學家，他在２０１７年６月離職，翌日便持單程機

票搭機返回中國。聯邦官員在向離境前搜出一個電子設備，該設備中載有一份營養優化器的副本

，營養優化器是Ｔｈｅ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ開發的數字農業軟件平台的

專有預測算法，屬孟山都的珍貴商業機密，該副本當時被美國當局沒收。向海濤之後到中科院土

壤科學研究所工作，回到美國後被捕。

中科院南京土壤研究所網頁顯示，向海濤目前仍然在該所的研究員名單之上；根據內地大學

對向海濤的介紹，向於２０１７年入選中國科學院「百人計劃」海外傑出技術英才，同年他從

Ｔｈｅ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ離職。（ｅｙ）

