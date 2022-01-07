【內房困局】傳世茂協商逾１１億ＡＢＳ展期，擬年內分期兌付本金

《經濟通通訊社７日專訊》債務壓頂的世茂集團（００８１３）加緊推進展期相關工作，旗

下上海世茂建設１月下旬將有兩期共１１﹒６５億元（人民幣．下同）資產支持證券（ＡＢＳ）

到期，據《路透》引述消息人士透露，公司正與持有人協商展期，初步方案是年內分期兌付本金

，到１２月兌付完畢。據報道，上海世茂建設提出的展期方案為第一個月先還本金的１０％，２

月－１１月每月還５％，１２月償還剩下的４０％。

其中一位消息人士稱，感覺投資者通過上述計劃的希望不大。「除非有擔保增信，否則持有

人不會同意；但如果協商不成功，就會觸發交叉違約條款，累及其他債券。」

上海世茂建設本月有三期ＡＢＳ將到期，首先是「璀璨１６Ａ」１月１４日到期，此前有消

息稱公司已將兌付資金打入監管帳戶。隨後的兩筆ＡＢＳ在１月２６日和２８日先後到期，為「

平裕５優」和「鑫荃１優」，規模分別為４﹒５億元和７﹒１５億元。

世茂集團據報有信託產品違約，中誠信託有限責任公司昨日（６日）在其官方網站發布「

２０２０年中誠信託誠頤１１號集合資金信託計劃」臨時公告，宣布該信託實質性違約，預計剩

餘信託期限不超過３個月。上海世茂建設今早發布的公告提到，上海騫奕總計尚需償還資金為

６﹒４５億元，上海世茂建設有限公司提供連帶責任擔保。目前，作為主要還款來源的項目仍然

在陸續銷售並持續歸集資金以備還款中。

世茂系周五股債齊挫，不過，世茂股份（滬：６００８２３）低開高走，午後續揚１﹒２％

，報３﹒４１元；港股世茂股份跌幅亦收窄至６﹒２％。（ｗｌ）

