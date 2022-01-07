【重拳監管】內地加強固體飲料質量安全監管，對標籤等做細化規定

《經濟通通訊社７日專訊》市場監管總局近日發布《關於加強固體飲料質量安全監管的公告

》，進一步規範固體飲料標簽標註，嚴格固體飲料質量安全監管，切實維護消費者合法權益。就

固體飲料標簽標識、警示信息標註、嚴禁虛假宣稱等作出細化規定，督促生產經營者落實主體責

任，指導監管部門加強食品安全監管，引導消費者科學理性消費。

《公告》規定，固體飲料產品名稱不得與已經批准發布的特殊食品名稱相同；應當在產品標

簽上醒目標示反映食品真實屬性的專用名稱「固體飲料」，字號不得小於同一展示版面其他文字

（包括商標、圖案等所含文字）。

直接提供給消費者的蛋白固體飲料、植物固體飲料、特殊用途固體飲料、風味固體飲料，以

及添加可食用菌種的固體飲料最小銷售單元，還應在同一展示版面標示「本產品不能代替特殊醫

學用途配方食品、嬰幼兒配方食品、保健食品等特殊食品」作為警示信息，所佔面積不應小於其

所在面的２０％，使用黑體字印刷，警示信息文字應與警示信息區域背景有明顯色差。



＊不得明示、暗示適合特定人群＊



《公告》還要求，固體飲料標簽、說明書及宣傳資料不得使用文字或者圖案進行明示、暗示

或者強調產品適用未成年人、老人、病人、存在營養風險或營養不良人群等特定人群，不得使用

生產工藝、原料名稱等明示、暗示涉及疾病預防、治療功能、保健功能以及滿足特定疾病人群的

特殊需要等。

此外，鼓勵行業協會等社會組織發揮行業引導和自律作用，規範企業生產、銷售和宣傳行為

；鼓勵學校加強未成年人食品安全和營養健康教育，倡導家長等消費者科學認知、理性消費。

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