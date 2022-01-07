【聚焦人幣】人行：支持外貿新業態跨境人民幣結算

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，近日起草《關於支持外貿新業態跨境人民幣結算

的通知（徵求意見稿）》。一是將支付機構業務辦理範圍由貨物貿易、服務貿易拓寬至經常項下

。《通知》明確在「展業三原則」的基礎上，允許銀行與支付機構合作為跨境電商等外貿新業態

市場交易主體及個人跨境交易提供經常項下跨境人民幣結算服務，鼓勵銀行和支付機構為外貿新

業態市場主體提供高效、便捷跨境人民幣收付服務，支持海外務工人員通過支付機構辦理薪酬彙

回等業務。

二是明確銀行、支付機構等相關業務主體展業和備案要求。銀行和支付機構應具有使用人民

幣進行跨境結算的真實業務需求，明確展業中銀行和支付機構應簽訂跨境人民幣結算協議，明確

雙方責任義務，要求銀行和支付機構不斷提升自身業務真實性、合法性審核能力，確保真實、合

規展業。

三是明確業務真實性審核、三反和數據報送等要求，壓實銀行與支付機構展業責任，防控業

務風險。明確銀行和支付機構開展《通知》規定的跨境人民幣業務應具有真實、合法的交易基礎

，明確銀行和支付機構進行交易真實性審核的具體要求，包括市場交易主體管理、交易限額設定

、交易電子信息採集和使用、反洗錢以及事後核查等。（ｗｌ）

