【中概焦點】房多多收到納斯達克退市警告

《經濟通通訊社７日專訊》內地網上房產服務交易平台房多多宣布，已收到納斯達克股票市
場上市資格部於２０２２年１月４日發出的書面通知，由於公司美國存託股票的收盤價連續３０
個工作日低於每股１美元，公司目前不符合滿足納斯達克上市規則的最低投標價格要求。
公司獲得１８０個日的寬限期，寬限期於２０２２年７月５日結束。期間，公司ＡＤＳ收市
價須至少連續十個工作日達１美元。（ｃａ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話07/01/2022
油價連漲多日逼近三年高位 三桶油造好中石油飆逾半成
|FOCUS07/01/2022
【FOCUS】國會山莊騷亂周年 拜登侵侵隔空交鋒
|財經熱話07/01/2022
【內房天與地】傳併購貸款鬆綁中海外潤地飆逾半成，違約羅生門世茂急插
|大行報告07/01/2022
【大行炒D乜】摩通削阿里近一成半目標 匯證看好潤電及中國電力
|開市Good Morning07/01/2022
潘鐵珊：阿里重組淘寶降監管風險 短期上望140元
|財經熱話07/01/2022
【虛幣世界】比特幣企穩四萬三附近，Layer 1代幣抽升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰