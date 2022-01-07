【中概焦點】房多多收到納斯達克退市警告

《經濟通通訊社７日專訊》內地網上房產服務交易平台房多多宣布，已收到納斯達克股票市

場上市資格部於２０２２年１月４日發出的書面通知，由於公司美國存託股票的收盤價連續３０

個工作日低於每股１美元，公司目前不符合滿足納斯達克上市規則的最低投標價格要求。

公司獲得１８０個日的寬限期，寬限期於２０２２年７月５日結束。期間，公司ＡＤＳ收市

價須至少連續十個工作日達１美元。（ｃａ）

