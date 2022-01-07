【ＦＯＣＵＳ】國會山莊騷亂周年，拜登侵侵隔空交鋒

【ＦＯＣＵＳ】美國國會山莊「１．６」騷亂一周年之際，總統拜登周四（６日）重返彼時

煙霧瀰漫的圓形大廳（Ｃａｐｉｔｏｌ Ｒｏｔｕｎｄａ），發表長達２５分鐘演講，不點名批

評「失敗的前總統」和衝進國會山莊的人，「用匕首直刺美國的咽喉－－民主」。

拜登話音剛落，特朗普就回擊指拜登試圖「利用我的名字進一步分化美國」；黨友及眾議院

少數黨領袖麥卡錫就則將矛頭指向Ｔｗｉｔｔｅｒ等科技巨頭的審查制度。民調更顯示，特朗普

於共和黨內持續高人氣，恐鐵定２０２４年再戰總統寶座。



＊失敗的前總統 ＶＳ 分散執政失敗注意力＊



去年１月６日，數以千計死忠「特粉」在特朗普「永不認輸、永不放棄」的演講聲中，衝破

安全路障闖入國會山莊的畫面，震驚全球；時隔一年，儘管已有７４人遭定罪判刑，但

Ａｘｉｏｓ－

Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ於本月１日至５日的民意調查顯示，仍有逾４０％的美國人不相信拜登合法

地贏得了大選。

面對久未癒合的傷口，拜登直認「憤怒和瘋狂的謊言並沒有減弱」，高呼「你不能只有贏了

才愛國；你不能只在方便的時候才守法；你不能一邊接受謊言一邊自詡愛國。」

被拜登標籤為「失敗的前總統」的特朗普，隨即發表聲明稱，民主黨正在以開放邊境、腐敗

選舉、災難能源政策、違憲（疫苗）強制令、關閉學校……種種瘋狂政策摧毀美國，指「政治表

演完全是為分散對拜登徹底失敗事實的注意力。」



＊特朗普穩掌共和黨，私家社媒ＡＰＰ快上線＊



最弔詭的是，國會山莊騷亂事件發生後倍受黨友壓力的特朗普，顯然挺過了壓力測試；

ＦｉｖｅＴｈｉｒｔｙＥｉｇｈｔ跟蹤的其在共和黨內的淨支持率，過去一年穩定在７５％以上

的騷亂前的水平，但另兩位黨內大佬彭斯、麥康奈爾，淨支持率在騷亂後急挫，目前僅分別為

２５％、－３５％水平。換言之，特朗普恐鐵定２０２４年代表共和黨再戰總統寶座。

無巧不成書，特朗普支持的社交媒體應用程式Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ預計２月２１日在

蘋果商店上架的消息，刺激Ｄｉｇｉｔａｌ Ｗｏｒｌｄ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ

（ＤＷＡＣ）股價隔夜飆升近２０％，ＤＷＡＣ去年１０月宣布與

Ｔｒｕｍｐ Ｍｅｄｉａ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｇｒｏｕｐ合併。另一隻同樣被視作「

特朗普概念股」的ＣＦ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ，開年至今漲逾１２％，其上月合併的視頻平

台公司Ｒｕｍｂｌｅ，將為Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ提供視頻和流媒體服務。



＊歐亞集團：共和黨幾乎肯定重奪眾議院＊



特朗普的「重奪白宮」復仇記似緊鑼密鼓醞釀中，眼見拜登的不支持率直逼５２％，全球最

大政治風險諮詢公司歐亞集團已押注１１月８日的中期選舉，共和黨幾乎肯定（ａｌｍｏｓｔ

ｃｅｒｔａｉｎｌｙ）奪回眾議院多數控制權，也可能（ｐｏｔｅｎｔｉａｌｌｙ ）奪回參議

院多數控制權。

拜登面前的兩大議題－－新冠疫情和通貨膨脹，對於前者，消息指白宮正準備調整策略，即

放棄他去年７月所稱「從致命病毒中獨立出來」，改為讓美國人接受病毒是日常生活的一部分；

對於後者，聯儲近日接連放鷹，關注將於下周三（１２日）揭盅的１２月ＣＰＩ數據。

甚具啟示的是，正在哈薩克斯坦蔓延的反政府示威，火花源於政府取消液化石油氣價格上限

引發能源價格飆升；而據預測，美國消費者今年用於汽油的支出，將較去年１９７１美元的８年

新高再升近１９％。民主黨輸掉中期選舉，或已寫在牆上。

