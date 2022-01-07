【內房困局】中誠信託指世茂６億人幣信託違約，世茂駁遭無故抽貸

《經濟通通訊社７日專訊》世茂集團（００８１３）據報有信託產品違約，中誠信託有限責

任公司昨日（６日）在其官方網站發布「２０２０年中誠信託誠頤１１號集合資金信託計劃」臨

時公告，宣布該信託實質性違約。

公告稱，「誠頤１１號信託計劃」２０２０年９月２５日正式成立。截至公告日，信託計劃

存續規模６﹒４５億元（人民幣．下同），預計剩餘信託期限不超過３個月。

消息觸發世茂股債下跌，世茂境內債「２０世茂Ｇ４」昨日跌１０％，收報５０元，「１９

世茂０１」及「２０世茂Ｇ２」跌逾５％。世茂集團港股跌５﹒２％，收報４﹒９７港元。



＊世茂：中誠信托自身投資管理不善＊



對此，世茂回應指，該筆信託是以佛山德茂系「佛山國風濱江」項目作為開發主體，自項目

預售以來，銷售情況良好，但中誠信託因自身前期投資管理不善，不良較多，故無故要求在正常

履約的項目抽貸。先是無理由停止項目用印及付款審批，後更在不達付款時間的情況下要求公司

提前還款，徑自採取訴訟措施，甚至在中誠信託起訴的前一天，公司仍在與對方溝通並分批還款

。

世茂續指，目前房地產行業市場環境下行，企業均在逆境中艱難前行，又指項目的還款節奏

是在投放之初，各方根據項目的運營情況測算後確定，對中誠信託要求提前還款的行為，感到震

驚。但公司仍將持續與對方保持良好的溝通，以求妥善解決。

據中誠信託披露，根據差額補足協議和合作協議補充協議的約定，自本信託計劃成立之日起

屆滿１５個月之日，共同差額補足義務人上海騫奕建材有限公司和佛山德茂房地產開發有限公司

累計向受託人支付的變現備付金金額不低於受託人實際支付的標的股權收益權轉讓價款的６５％

，即截止２０２１年１２月２５日，差額補足義務人累計應向受託人支付變現備付金９﹒１億元

。（ｃａ）

