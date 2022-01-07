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07/01/2022 11:16

【大國博弈】日澳簽署歷史性防務協定，中國駐日使館：搞小圈子

　　《經濟通通訊社７日專訊》日本首相岸田文雄與澳洲總理莫里森昨日（６日）舉行視像峰會
，期間簽署「互惠准入協定」，以加強兩國防務和安全合作，維持印度太平洋地區的和平穩定。
　　中國駐日本使館發言人嚴厲批駁日澳領導人會晤的涉華消極內容。發言人表示，日澳領導人
會晤和聯合聲明對中方進行無端指摘，老調重彈，粗暴干涉中國內政，挑動地區國家矛盾，嚴重
違背國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。
　　發言人指出，日澳兩國作為地區成員，有責任有義務為增進地區國家互信、促進地區合作、
維護地區和平穩定發揮積極作用，而不應針對第三方或損害第三方利益，更不能搞封閉排他的「
小圈子」，希望日澳順應時代潮流，做有利於地區和平、穩定與繁榮的事，而不是相反。
　　岸田文雄與莫里森在聯合聲明中表示，考慮到中國正在加強海洋活動，對東海和南海局勢表
示嚴重關切，強烈反對憑藉力量改變現狀的嘗試，以及有損穩定的施壓行動。
　　聲明又指出，兩人對中國新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族的人權受到侵犯，以及北京對
香港民主運動的鎮壓表示嚴重關切。（ｃａ）

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