【新冠肺炎】深圳發現２宗新冠確診，要求市民「非必要不離深」

《經濟通通訊社７日專訊》深圳市今日發現２宗確診個案，是一對２９歲夫婦，男患者是羅

湖一間公司的員工，住在龍崗區，排查後發現他的太太亦受感染，２人居住和工作的地點已經實

施管控，羅湖及龍崗區今日進行全員檢測。龍崗區、羅湖區暫停舉辦大型群眾活動，全市公共場

所嚴格落實體溫檢測、亮碼、戴口罩等措施，景區景點、食肆、室內公共場所等，限制入場人士

不多於一半容納量。

深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室發布通告：廣大市民群眾非必要不離深、不

出省，確需離深的，自１月７日２４時起，須持有４８小時內核酸檢測陰性證明。嚴格來（返）

深人員管理。近１４天內有中高風險地區和陽性病例城市旅居史來（返）深人員，務必第一時間

主動向所在社區、工作單位或所住酒店報告，分級分類嚴格按規定要求落實健康管理措施。

港大深圳醫院派出６０人，支援羅湖區的檢測行動。港大深圳醫院院長盧寵茂表示，內地一

發現確診個案迅速反應，開展大規模檢測，將疫情在萌芽階段撲熄，值得香港借鏡。他認為，內

地多地出現的散發病例，相對十多億人口，疫情並不嚴峻，但防疫措施嚴謹，動態清零的目標清

晰，更易控制疫情，不會淪為歐美疫情失控的局面。（ｃａ）



