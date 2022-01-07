《ＥＴＦ透視－張子銘》自動駕駛時代的來臨

《ＥＴＦ透視》隨著人工智能科技不斷提升並且被廣泛地運用，汽車行業亦進入了自動駕駛

時代。雖然目前該行業仍處於發展初期，但相關領域已經開始出現不少投資機會。

自動駕駛汽車通過一系列感測器、攝像頭和雷達系統每秒計算數十億個資料點，能夠有效地

偵測道路，並對不斷變化的路況作出反應或以導航系統避開障礙物。

自動駕駛汽車按照所需的駕駛者介入程度設定不同的級別，其發展的終極目標是實現完全自

動駕駛。屆時駕駛者將完全不需要人手操作，自動駕駛汽車便能運行。

目前，需要駕駛者輔助的低級別自動駕駛汽車已經開始批量生產。高端汽車已具備部分自動

駕駛的能力，比如特斯拉的「自動駕駛」功能。而最先進的公司，如Ａｌｐｈａｂｅｔ旗下的子

公司Ｗａｙｍｏ，正在用配備特殊設備的車輛測試高度自動駕駛。



＊自動駕駛對社會帶來的效益＊



大規模轉向自動駕駛不僅會重塑整個交通行業，還會改變我們的日常生活。據世界衛生組織

推測，自動駕駛汽車於未來將變得可以避免大部分碰撞，世界各地因此每年將減少超過１３５萬

宗交通死亡事故。

此外，交通擠塞將成為過去。汽車可透過聯網互相通訊，並與本地基礎建設通訊，無縫編排

交通行動，例如：保持安全距離、申請路權等，令交通運行更為有效及暢順。自動駕駛每年將為

通勤者平均節省４２個小時。

全球自動駕駛市場２０２１－２０２５年期間的複合年增長率預計將達到３９％，２０２５

年市場規模將達到 ４０００億美元。

總括而言，我們認為自動駕駛汽車將逐漸走向成熟並成為主流。在此過程中，包括人工智能

等上下游領域將湧現豐富的投資機會。

《未來資產董事及Ｇｌｏｂａｌ Ｘ ＥＴＦｓ產品專員 張子銘》



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